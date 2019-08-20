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    HaberlerEge‘Üniversiteye hoşgeldiniz’
    20.08.2019 - 02:54

    ‘Üniversiteye hoşgeldiniz’

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitelerini tercih eden öğrencilerin kayıt heyecanına ortak oldu.

    ‘Üniversiteye hoşgeldiniz’

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerle Merkez Kütüphane’de buluşan Rektör Budak, Ege’yi dereceyle kazanan öğrencilerin kaydını yaptı. Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi öğrencisi Ramazan Burak Sarıtaş, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ümran Ecem Yüksek, Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nazlı Ece Yıkıcı, Psikoloji Bölümü öğrencisi Yusuf Eker ve Tarih Bölümü öğrencisi Zeliha Aydın’ın kayıtlarıyla bizzat ilgilendi. Yeni Egelilere kimlik kartlarını veren Rektör Budak, başarılar diledi.

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