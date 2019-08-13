Ünlü isimler, can dostlar için söyledi

DÜNYACA ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina ve arp sanatçısı Victor Espinola, sahipsiz can dostlar yararına Çeşme’de konser verdi. Belediyenin katkılarıyla Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen konserde sanatçılara İzmir Filarmoni Orkestrası eşlik etti.

Daha önce Sezen Aksu, Sertab Erener, Ferhat Göçer ve Meyra ile yaptığı düetlerle gönülleri fetheden İtalyan tenor, popçu Nez ile de düet yaptı. İkilinin seslendirdiği Sezen Aksu’nun ‘Bile Bile’ şarkısı uzun süre ayakta alkışlandı. Konserin sonunda konuşan Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Artık Çeşme’nin hayvan dostu bir belediye başkanı var. Barınakta rehabilitasyonlara başladık” dedi.