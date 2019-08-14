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    HaberlerEgeÜnlüler Bodrum’u tercih etti
    14.08.2019 - 00:44

    Ünlüler Bodrum’u tercih etti

    Ünlüler Bodrum’u tercih etti

    Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Muğla’nın Bodrum ilçesi, ünlü isimleri ağırladı. Demet Akalın, Duman ve Manuş Baba; Kurban Bayramı’nı Bodrum’da geçirmeyi tercih eden yerli turistler unutulmaz saatler yaşattı.

    Eşi de DJ kabininde

    Bir gece kulübünde sahneye çıkan Demet Akalın’a DJ olarak eşi Okan Kurt eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Akalın’a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Bin kişilik mekana 2 bin kişi gelince izdiham yaşandı. Akalın sahneden konukların bayramını kutladı, “Bu gece unutulmaz olacak. 90 dakikalık sahnemi 120 dakikaya çıkarıyorum. Sizlere bayram hediyem olsun” dedi.

    Tiyatro dolup taştı

    Türk Rock Müziği’nin sevilen gruplarından Duman ise, Bodrum Antik Tiyatro’da sevilen şarkılarını seslendirdi. 2.5 saat sahnede kalan grup, antik tiyatroyu dolduran 5 bin tatilciyi coşturdu. Antik tiyatroda sahneye çıkan bir diğer isim de Manuş Baba oldu. Sevilen şarkılarına sık sık seyircilerin de eşlik ettiği Manuş Baba, “Güzel bir sahnede sizlerle birlikte olduğum için mutluyum” dedi. l MUĞLA DHA

    Ünlüler Bodrum’u tercih etti

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