26.01.2020 - 00:04 |
Unutulmadı
1993 yılında uğradığı suikast sonucu öldürülen duayen gazeteci Uğur Mumcu, aramızdan ayrılışının 27. yılında Ege’nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle anıldı
Katledilişinin 27. yıldönümünde Uğur Mumcu, Konak’ta düzenlenen panelle anıldı. Konak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi/ Uğur Mumcu’yu Anıyoruz’ adlı etkinliğe, Mumcu’ya özlem duyan İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe’nin fotoğraf ve gazete manşetlerinden oluşan ‘Sönmeyen Işık’ adlı sergi, zaman yolculuğuna çıkardı. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Onun mücadelesi, bizim mücadelemiz” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.