21.12.2019 - 03:36 |
Üreten kadına destek
Balçova Semtevleri ve Balçova Kadın Kooperatifi’nde kurs gören kadınların ürettiklerini satmaları için satış merkezi açıldı.
Açılışa katılan kadınlar ile tek tek görüşen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Kadınların hayatın ekonomik, siyasal ve toplumsan her alanında söz sahibi olduğu bir ilçede kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Burada ürettiği ürünleri satarak çocuğunu okutan, evine ekmek götüren arkadaşlarımız var. Satılan el emeği göz nuru üründen elde edilen gelirin tamamı, o ürünü üreten kadına verilecek” diye konuştu.