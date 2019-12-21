Üreten kadına destek

Açılışa katılan kadınlar ile tek tek görüşen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Kadınların hayatın ekonomik, siyasal ve toplumsan her alanında söz sahibi olduğu bir ilçede kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Burada ürettiği ürünleri satarak çocuğunu okutan, evine ekmek götüren arkadaşlarımız var. Satılan el emeği göz nuru üründen elde edilen gelirin tamamı, o ürünü üreten kadına verilecek” diye konuştu.