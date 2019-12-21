BİST111.1770,52EURO 6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Üreten kadına destek
    ABONE OL
    21.12.2019 - 03:36 |

    Üreten kadına destek

    Balçova Semtevleri ve Balçova Kadın Kooperatifi’nde kurs gören kadınların ürettiklerini satmaları için satış merkezi açıldı.

    Üreten kadına destek

    Açılışa katılan kadınlar ile tek tek görüşen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Kadınların hayatın ekonomik, siyasal ve toplumsan her alanında söz sahibi olduğu bir ilçede kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Burada ürettiği ürünleri satarak çocuğunu okutan, evine ekmek götüren arkadaşlarımız var. Satılan el emeği göz nuru üründen elde edilen gelirin tamamı, o ürünü üreten kadına verilecek” diye konuştu.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    İndirimli olarak resmen başladı!

    İndirimli olarak resmen başladı!

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber