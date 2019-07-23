Üretici destek bekliyor

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, üretimin artması için çağrıda bulundu, “Bakanlıktan tüketiciye herkes, elinden gelen gayreti göstermeli” dedi.

Türkiye’deki 190 milyon zeytin ağacının, 14 milyonunu barındıran Akhisar, üretimin artması için destek çağrısı yaptı. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, “en iyi zeytini” üretebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. “Kaliteli Üretim-Kaliteli Ürün” hedefiyle çalıştıklarına dikkat çeken Alhat “Üreticilerimiz zeytin meyvelerini zamanında suluyor, gübreleme ve bakımlarını zamanında yapıyor. Mümkün olduğunca elle tek tek toplanan zeytinler, zaman kaybetmeden fabrikalara getirilerek sıkılıyor, yani Akhisar’da kaliteli zeytin üretiliyor” dedi.

KDV’de indirim

Yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin tüketimi artıracağına işaret eden Alhat, “Artan tüketim üreticiyi sevindirir. Üreticiler kriz döneminde, zeytin ve zeytinyağının raflardaki fiyatını artırmayarak ülkeyi destekledi ancak ayakta kalma mücadelesi verdi. Arazi masraflarını çıkartamadık, durum böyle olunca verim kaybı yaşandı. Bu çarkın dönebilmesi için bakanlıktan, tüketiciye herkes elini taşın altına koymalı” diye konuştu. Alhat, zeytinin daha fazla sevdirilebilir hale getirilmesi için, herkesi zeytin fidanı dikmeye davet etti. Daha çok tüketiciye ulaşmak için son 10 yılda ağaç sayısını iki katına çıkardıklarını belirten Alhat “Ancak ağaç sayısı artınca ekonomik sorunlar nedeniyle kâr oranımız düştü. Türkiye’nin 878 milyarlık bütçesinin yalnızca 30 milyarlık kısmı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ayrılıyor. Bakanlığın bütçesi artsın ki çiftçiyi destekleyebilsin” dedi.