Üretici kadınlar ilçenin gururu...

Kavacık Üzüm Festivali’nde düzenlenen yarışmada bir ilk yaşandı. Fatma Yılmaz, daha önce sadece erkeklerin katıldığı etkinlikte ikinci olmayı başardı.

Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali’ndeki üzüm yarışmasına ilk kez bir kadın katıldı. Önceki yıllarda sadece erkeklerin katıldığı yarışmada, Fatma Yılmaz, ikinciliği elde etti. Yılmaz, ödülünü Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği’den aldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun geçen yılki festival konuşmasında yaptığı ‘Her yıl erkekler katılıyor ve kazanıyor. Umarım gelecek yıl kadınlar da katılır’ çağrısı üzerine aynı gün eşi Yakup Yılmaz’a danıştığını vurgulayan Fatma Yılmaz, “Başkan konuşmasını yapar yapmaz eşime, ‘Eğer seneye festival olursa ben de katılacağım’ dedim. O da destek verdi. Bir şeylerin aşılması, buna da birinin önderlik yapması gerekiyordu. Burada önder ben oldum. Hiç ummadığım bir arkadaşım, benden cesaret almış. Gelecek yılki yarışmaya kendisinin de yazılacağını söyledi” dedi.

Başkana teşekkür

Üzüm bağını tek başına bir erkeğin yetiştirmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Yılmaz, “Burada köy yerinde bir kadın erkekten daha çok çalışıyor. Kadın erkekle birlikte bağa giriyor. Erkek eve geldiğinde ya yatıyor ya da kahveye çıkıyor. Oysa kadınlar ya yemek, temizlik yapacak ya da çocuklara bakacak. O nedenle bu yarışmaya tüm kadınların katılmasını isterim. Bağda birlikte çalışıyorsak, başarıyı da paylaşacağız” diye konuştu.

Başkan Selvitopu’na köye ve üreticiye yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, “Başkanımızdan önce köyümüzün adı çok duyulmuyordu. Şimdi hafta içi bile kalabalık. Özellikle festivalle köylümüz iyi para kazanıyor” ifadesini kullandı.