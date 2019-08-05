Üretici, nefes alacak

Bornova Belediyesi, ürünlerinin para etmemesinden dolayı zor günler geçiren üreticilere, tohumlar toprağa düşmeden satın alma garantisi verecek.

Bornova Belediyesi, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden ve ürünlerinin para etmemesinden dolayı zor günler yaşayan üreticilerin yardımına satın alma garantili üretim modeliyle yetişiyor. Belediye, sonradan mahalle olan 12 köyde üretim potansiyelini belirlemek için tarım envanteri çalışması yürütüyor.Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli Laka ve Eğridere mahallelerinde üreticilerle birebir görüşmeler yaparak 30 soruluk anket formlarını doldurmaya başladı.

Yeni bir model

Anket formunda Bornova’nın kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilere, elde ettikleri ürün miktarından kullandıkları ekipmanların maliyetine, hangi yollarla satışını yaptıklarından elde ettikleri kazanca kadar pek çok farklı konuda soru soruluyor. Üreticilere daha tohumlar toprağa düşmeden satın alma garantisi vereceklerini belirten Başkan Mustafa İduğ, “Köylülerimiz üretecek, biz satın alıp pazarlamasını yapacağız. Üreticilerin ürünlerini Bornova’daki semt pazarlarında belirli günlerde satabilmeleri için de bir sistem yapacağız” dedi.