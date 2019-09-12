Üretici, yorgunluk atıyor

Kınık Belediyesi’nin bu yıl 9-13 Eylül günleri arasında düzenlediği 3. Hasat Festivali, kortej yürüyüşü ve Gizem Kara konseriyle başladı. Kınık Hükümet Konağı önünden başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Burada vatandaşa seslenen Başkan Sadık Doğruer, “Çiftçilerimiz yıl boyunca çalıştı ve ürünlerinin hasadını yaptı. Bir bölümü de yapmaya devam ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli hasat diliyorum. Hasat festivalini, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yorgunluklarını atabilmesi için düzenledik” dedi. Etkinlik kapsamında halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Ardından sahneye şarkıcı Gizem Kara çıktı. 2 saat sahnede kalan Karai, sahne performansıyla da dikkat çekti. Konser sonunda Başkan Doğruer Kara’ya, plaket ve çiçek verdi, Kınık kilimi hediye etti.



