BİST101.9220EURO6,350,23USD5,760,08ALTIN276,760,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÜretici, yorgunluk atıyor
    12.09.2019 - 07:50| CEVDET ŞEN DHA

    Üretici, yorgunluk atıyor

    Kınık Belediyesi’nin bu yıl 9-13 Eylül günleri arasında düzenlediği 3. Hasat Festivali, kortej yürüyüşü ve Gizem Kara konseriyle başladı.

    Üretici, yorgunluk atıyor

    Kınık Belediyesi’nin bu yıl 9-13 Eylül günleri arasında düzenlediği 3. Hasat Festivali, kortej yürüyüşü ve Gizem Kara konseriyle başladı. Kınık Hükümet Konağı önünden başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Burada vatandaşa seslenen Başkan Sadık Doğruer, “Çiftçilerimiz yıl boyunca çalıştı ve ürünlerinin hasadını yaptı. Bir bölümü de yapmaya devam ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli hasat diliyorum. Hasat festivalini, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yorgunluklarını atabilmesi için düzenledik” dedi. Etkinlik kapsamında halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Ardından sahneye şarkıcı Gizem Kara çıktı. 2 saat sahnede kalan Karai, sahne performansıyla da dikkat çekti. Konser sonunda Başkan Doğruer Kara’ya, plaket ve çiçek verdi, Kınık kilimi hediye etti.

    KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
    daha fazla video için
    Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şampiyon dizisinin konusu ve oyuncuları! İşte Şampiyon fragmanı

    Şampiyon dizisinin konusu ve oyuncuları! İşte Şampiyon fragmanı

    Dünyanın en büyük kuşu

    Dünyanın en büyük kuşu

    İstanbul Bienali Pera’da

    İstanbul Bienali Pera’da

    Opera ödülleri verildi

    Opera ödülleri verildi

    Sıradaki Haber