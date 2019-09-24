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    HaberlerEgeÜreticilere müjde
    24.09.2019 - 00:45 |

    Üreticilere müjde

    Üreticilere müjde

    Bodrum Belediyesi, çiftçilerin ürünlerinin uygun fiyatlarla satılacağı Üretici Kooperatifi kuruyor. Başkan Ahmet Aras, “Hem tüketiciye taze ve sağlıklı ürün ulaştıracağız hem de piyasayı fiyat anlamında dengeleyeceğiz” dedi.

    Bodrum Belediyesi, sürdürülebilir tarım projeleri kapsamında ‘Üretici Kooperatifi’ kurulması için düğmeye basıldı. Belediyenin öncülüğünde kurulacak kooperatifler, Bodrum’da çiftçinin ürettiği her ürünü gerçek değeri üzerinden tüketiciye ulaştıracak. Yerel kalkınma modelini 2020-2024 Stratejik Planı’na dahil eden Bodrum Belediyesi, Karaova’da ve yarımadanın diğer bölgelerinde çiftçilik yapan vatandaşların ürününe değer katmayı hedefliyor. Köylerin yerel değerleriyle gelişmesini, kendi ekonomisini üretmesini ve kültürel mirası kazanca çevirmeyi amaçlayan belediye, bu doğrultuda üretici kooperatifleri kurarak, yöresel ürünleri ilçe merkezinde açılacak marketlerde uygun fiyat etiketleriyle satışa sunacak.

    Çarşıda satılacak

    Kooperatifler, Mumcular’da açılan Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışacak. Bodrum’un turizm bölgelerinde açılacak belediye marketlerinde ilçede üretilen meyve, sebze, zeytin, bal ve diğer ürünleri, doğru fiyatlarla tüketiciye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye, hem tüketiciye taze, doğal, sağlıklı ve ekonomik ürün ulaştıracak hem de piyasayı fiyat anlamında dengeleyecek” dedi.

    Bodrum ekonomisinin turizmden ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Aras, “Çiftçimizin yerinde kazanmasını sağlamak ve kontrollü üretim için şart kooperatifleşmek. Çiftçimizle garantili satışlar için protokol imzalayacağız, sözleşmeli olarak Karaova’da ürettireceğiz, Bodrum’da, çarşının göbeğinde satacağız” diye konuştu.

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