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    Haberler Ege Haberleri‘Üreticinin kalkınması kooperatiften geçiyor’
    09.11.2019 - 02:09 |

    ‘Üreticinin kalkınması kooperatiften geçiyor’

    Dikili Belediyesi, ‘Kooperatifleşmenin Önemi’ adlı konferans düzenledi. Başkan Adil Kırgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen programda, ilçede üreticinin kalkınması ve çiftçinin ekmeğinin büyümesi için kooperatifleşmenin önemine değinildi.

    ‘Üreticinin kalkınması kooperatiften geçiyor’

    Kentteki tüm üreticilerin kaderini değiştirecek önemli adımların atıldığını ifade eden Başkan Kırgöz, “Üreticinin kalkınması, çiftçinin ekmeğinin büyümesi kooperatiflerin etkin olmasından geçiyor” dedi.

    Gönüllülük esası

    Etkinliğe katılan Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer de, kooperatifleşmenin gönüllük esasına dayandığını belirtti, “İzmir Türkiye’de bunu en iyi yapan şehir. Kadını ile erkeği ile el ele tutuşmayı en iyi biz becerebiliyoruz ve Türkiye’ye de örnek olabiliriz” diye konuştu.

     

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