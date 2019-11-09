09.11.2019 - 02:09 |
‘Üreticinin kalkınması kooperatiften geçiyor’
Dikili Belediyesi, ‘Kooperatifleşmenin Önemi’ adlı konferans düzenledi. Başkan Adil Kırgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen programda, ilçede üreticinin kalkınması ve çiftçinin ekmeğinin büyümesi için kooperatifleşmenin önemine değinildi.
Kentteki tüm üreticilerin kaderini değiştirecek önemli adımların atıldığını ifade eden Başkan Kırgöz, “Üreticinin kalkınması, çiftçinin ekmeğinin büyümesi kooperatiflerin etkin olmasından geçiyor” dedi.
Gönüllülük esası
Etkinliğe katılan Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer de, kooperatifleşmenin gönüllük esasına dayandığını belirtti, “İzmir Türkiye’de bunu en iyi yapan şehir. Kadını ile erkeği ile el ele tutuşmayı en iyi biz becerebiliyoruz ve Türkiye’ye de örnek olabiliriz” diye konuştu.
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