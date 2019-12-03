03.12.2019 - 00:00 |
‘Üreticinin yanındayız’
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Menemen Bozalan Mahallesi’nde Tarım ve Orman Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan, “Tarım Şûrası’nda Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla önemli kararlar alındı. Her sorunda üreticimizin yanında olacağız” dedi.
Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.