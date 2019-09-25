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    HaberlerEgeÜreticinin yüzü güldü
    25.09.2019 - 18:28 |

    Üreticinin yüzü güldü

    Menemen Belediyesi’nin ‘Koyundere Köy Şenliği’ bölge halkına nefes aldırdı. Kentin dört bir yanından ziyaretçiler, doğal ürünlerin satıldığı stantlardan alışveriş yaptı

    Üreticinin yüzü güldü

    Menemen Belediyesi’nin yerelde kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Koyundere Köy Şenliği’ yoğun ilgi gördü. Kentin dört bir yanından gelen yüzlerce ziyaretçi, köylülerin doğal ürünlerini sattığı stantları gezdi. Halk oyunları gösterisi, Türk halk müziği dinletisi, düzenlenen yarışmalar ve tiyatro oyunları programa renk kattı. Organizasyonun finalini Yücel Tuğrul ve Su Tamay Ege Türküleri konseri yaptı. İkili, köy meydanında kurulan sahnede, konuklara unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Şenliğe katılan Belediye Başkanı Serdar Aksoy,  şunları söyledi:

    ‘Markalaşacak’

    “Köylerimizin kalkınması için çalışıyoruz. Önümüzdeki ay ortasına kadar Merdivenli Pazar Yeri’nde Köy Pazarımızı açacağız. Tek amacımız, üreticimizin orada aracısız olarak mallarını satması. Belediye olarak yer işgali parası ya da başka bir para talep etmeyeceğiz. Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi’ni tamamladık. Kooperatifle, Menemen’in incirini, çileğini, pamuğunu, üzümünü, yoğurdunu markalaştıracağız.”

     

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