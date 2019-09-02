Üreticinin zararını devlet karşılayacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe ziyaretlerine Menderes ile devam etti. Vatandaş ve esnafla bir araya geldikten sonra, iki gün süren yangından etkilenen köyleri ziyaret eden Sürekli, üreticinin sorunlarını dinledi. Çatalca, Efemçukuru, Yeniköy ve Kuyucak mahallelerindeki incelemelerin ardından müjdeyi veren Sürekli, yangında yok olan ağaçlarla birlikte, mahsulün zararını da devletin karşılayacağını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Sürekli, “Mağdur vatandaş asla yalnız değil. Ayrıca, hiç bir yangın sonrası imara açma durumu olmadı, olmayacak” dedi.