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    HaberlerEge Haberleri Üreticiye destek
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    01.01.2020 - 00:06 |

    Üreticiye destek

    Üreticiye destek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale ve Kültürpark’ta açılan üretici pazarlarıyla, kentin dört bir yanından gelen üreticilerin ürünlerini aracısız tüketiciyle buluşturmasını sağladı. Köylü ve çiftçiye 638 bin meyve fidanı, 317 bin 500 nergis soğanı, 31 bin 500 lavanta fidesi, bin 798 adet küçükbaş hayvan, bin 964 arı kovanı, toplam 2 bin 810 kiraz, zeytin ve ceviz fidanı dağıtıldı. Ata tohumu karakılçık buğdayı, Menemen’de 500 dönümlük araziye karakılçık buğdayı ekildi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Süt Kuzu projesi kapsamında 19 ilçe ve 475 mahallede 1-5 yaşları arasındaki 152 bin 500 çocuğa ayda sekizer litre süt dağıttı. Üreticiyi de destekleyen proje için kooperatiflerden 13 milyon litreyi aşkın süt alındı.

    Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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