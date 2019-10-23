Üreticiye mis gibi alternatif

Tıbbi ve aromatik bitkilerin alternatif olarak yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmanın ilk adımı olarak Işık Mahallesi’nde belediyeye ait arazide lavanta fideleri dikildi. Ödemiş’in topraklarının alternatif ürün yetiştirmeye uygun olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Burada sadece lavanta değil biberiye, kekik ve defne de yetiştireceğiz. Biz bu araziye bir şeyler dikelim para kazanalım fikrinden çok bir şeyler yetiştirelim örnek olalım istiyoruz” şeklinde konuştu.