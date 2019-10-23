23.10.2019 - 00:46 |
Üreticiye mis gibi alternatif
“Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında Ödemiş-Naturalya Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme ve Kurutma Tesisi Projesi ile İzmir Kalkınma Ajansı’na başvuran Ödemiş Belediyesi, bir yandan da üreticilere alternatif ürünler sunmak için kolları sıvadı.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin alternatif olarak yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmanın ilk adımı olarak Işık Mahallesi’nde belediyeye ait arazide lavanta fideleri dikildi. Ödemiş’in topraklarının alternatif ürün yetiştirmeye uygun olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Burada sadece lavanta değil biberiye, kekik ve defne de yetiştireceğiz. Biz bu araziye bir şeyler dikelim para kazanalım fikrinden çok bir şeyler yetiştirelim örnek olalım istiyoruz” şeklinde konuştu.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.