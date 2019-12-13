Üretim Narlıdereli kadınlardan market Başkan Ali Engin’den

Narlıdere Belediyesi’nin desteğiyle kurulan Üretici Kadın Kooperatifi, el emeği ürünlerin satışa sunulacağı ilk marketini Yukarıköy’de açtı. Yoğun ilginin olduğu açılış töreninde konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Kadınlarımız hem üretecek hem de ev ekonomilerine katkı sunacak. Herkesi, marketimizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Birlikte güçlüyüz

Kadınları yalnız bırakmayan Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de “Kadınlarımızın güçlenmesi için kooperatifçiliğin önemini biliyoruz. Belediyelerin desteğini arkamızda hissettikçe daha da güçlü oluyoruz” diye konuştu. Haftanın 7 günü, sabah 08.00 ile akşam 18.00 arasında açık olacak markette mantı, reçel, sarma gibi ürünler de satılacak, sabahları çorba ve öğlen ise yemek menüsü hazırlanacak.