29.12.2019 - 00:02 |
Üretim Pazarı açıldı
Akhisar Kadın Kooperatifi, Akhisar Kadın Derneği ve 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kadın Üretim Pazarı’ belediye hizmet binası önünde açıldı.
Ev hanımlarına gelir, öğrencilere burs olarak geri dönecek etkinlik 31 Aralık gecesine kadar devam edecek. Başkan Besim Dutlulu, tüm Akhisarlıları pazara davet etti.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.