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    HaberlerEgeÜretim, ticaret, teşhir bir arada
    30.07.2019 - 01:22

    Üretim, ticaret, teşhir bir arada

    Üretim, ticaret, teşhir bir arada

    Ege-Koop, bilgi ve deneyimini toplu işyeri projesi olan ‘Ege-Koop Ege Ticaret Merkezi’nde hayata geçirecek. Projenin üretim, ticaret, teşhir ve ihracatın aynı anda yapıldığı bir organizasyon merkezi olacağını söyleyen Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir’de değişik sektörlerin faaliyet gösterdiğini ve şehir içinde kalan işyerlerinin kentsel dönüşüm planları kapsamında kent dışına taşınmasının yasal zorunluluk haline geldiğini vurguladı. İzmir’in içinde kalan işyerlerinin fonksiyonlarını kaybettiklerini ve gelişemediklerini belirten Aslan “Bu işyerlerinden gelen yoğun istek üzerine biz de 1.000.000 metrekarelik alana ilk etapta 350 bin metrekaresinde, 233, 300, 350, 450 ve 800 metrekarelik dükkanlardan oluşan ticaret merkezi için yola çıktık. Kente büyük katkı sağlayacağına inancımız tam” dedi. Aslan, “Modern teknoloji kullanarak yenilikçi üretim yapan yurtiçi, yurtdışı satış planlayan mobilya sektöründe öncü firmalar, antrepo, gümrükleme, ihracat organizasyon işyerleri, yenilikçi teknoloji kullanarak yüksek katma değerli mal ve hizmet üreten yurtiçine satışın yanı sıra ihracat da yapacak firmalar ve daha birçok ticarethane bu alana aktarılacak. Bu projeden işyeri sahibi olanlar, en az 5-10 on liralık bir gelir elde edecek” diye konuştu.

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