Urla caz yapacak

Urla’nın farklı bölgelerinde, 27-28-29 Eylül günlerinde yapılması planlanan festivalde Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil, Kerem Görsev, Birsen Tezer, Ricky Ford, Fatih Erkoç sevenleriyle buluşacak. Renkli etkinlikte özel dinletiler ve atölyelerin yanında Urla’nın köklerinden gelen süprizler misafirlere eşi benzeri olmayan anlar yaşatacak. Ney ustalarından sayılan Neyzen Tevfik’e ithaf edilecek “Jazz in Urla” eğlenceyi ve müziğin hazzını en iyi şekilde yaşatmayı hedefliyor. Başkan Burak Oğuz, herkesi festivale katılmaya davet etti.