24.08.2019 - 07:50
Urla caz yapacak
Urla’nın farklı bölgelerinde, 27-28-29 Eylül günlerinde yapılması planlanan festivalde Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil, Kerem Görsev, Birsen Tezer, Ricky Ford, Fatih Erkoç sevenleriyle buluşacak.
Urla’nın farklı bölgelerinde, 27-28-29 Eylül günlerinde yapılması planlanan festivalde Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil, Kerem Görsev, Birsen Tezer, Ricky Ford, Fatih Erkoç sevenleriyle buluşacak. Renkli etkinlikte özel dinletiler ve atölyelerin yanında Urla’nın köklerinden gelen süprizler misafirlere eşi benzeri olmayan anlar yaşatacak. Ney ustalarından sayılan Neyzen Tevfik’e ithaf edilecek “Jazz in Urla” eğlenceyi ve müziğin hazzını en iyi şekilde yaşatmayı hedefliyor. Başkan Burak Oğuz, herkesi festivale katılmaya davet etti.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.