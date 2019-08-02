Urla, gelişimin öncüsü

Bakan Mustafa Varank’ı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, “Urla’da kurulacak teknoloji üssü, ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’la birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit’in de katıldığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Dağ, Urla’da kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin müjde verdi. Üsle ilgili çalışmaların hızlanacağını vurgulayan Dağ, “Urla’da kurulacak teknoloji üssü, ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek. İzmir, yazılımın merkezi olacak” dedi.