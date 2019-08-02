BİST101.900-0,18EURO6,220USD5,610,08ALTIN260,362,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeUrla, gelişimin öncüsü
    02.08.2019 - 01:29

    Urla, gelişimin öncüsü

    Urla, gelişimin öncüsü

    Bakan Mustafa Varank’ı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, “Urla’da kurulacak teknoloji üssü, ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek” dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’la birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit’in de katıldığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Dağ, Urla’da kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin müjde verdi. Üsle ilgili çalışmaların hızlanacağını vurgulayan Dağ, “Urla’da kurulacak teknoloji üssü, ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek. İzmir, yazılımın merkezi olacak” dedi.

    Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.
    daha fazla video için
    İşte o anlarIğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli arazilerinde yaşayan yakı böceği, beslenirken görüntülendi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Komşusunu boynundan vurdu

    Komşusunu boynundan vurdu

    Kızı böyle anlattı: 'Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum

    Kızı böyle anlattı: 'Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum

    Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? 1 Ağustos sorusu

    Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? 1 Ağustos sorusu

    İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul-İzmir arası kaç saate inecek?

    İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul-İzmir arası kaç saate inecek?

    Sıradaki Haber