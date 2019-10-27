Urla Gençlik Voleybol’a FLO'dan dev destek

Geçen sezon birçok dalda başarıya imza atan genç voleybolculara moral için etkinlik gerçekleştirildi.Türk Kızılay adına Urla Nurgül Saltık, Flo Genel Müdürü Tahir Bayraksoy, Urla Gençlik Voleybol Şube Sorumlusu Zafer Çöpten ve Voleybol Antrenörü Burcu Yücetürk etkinliğe katılarak genç oyunculara destek verdi.Türk Kızılay Urla adına Nurgül Saltık, “Her zaman ihtiyaç sahiplerine katkı yapan, eğitim desteği veren FLO bu sefer de spora ve sporculara destek verdi.FLO Mağazacılığı’na FLO Genel Müdürü Tahir Bayraksoy nezdinde teşekkür ederiz” dedi.Dağıtımdan sonra Türk Kızılay Urla adına Nurgül Saltık FLO Genel Müdürü Tahir Bayraksoy’a plaket verirken, Urla Gençlik Voleybol Şube Sorumlusu Zafer Çöpten, Nurgül Saltık’a ve Tahir Bayraksoy’a teşekkür belgesi takdim etti.