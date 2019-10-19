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    HaberlerEgeUrla kıyılarında plastik temizliği
    19.10.2019 - 01:47 |

    Urla kıyılarında plastik temizliği

    Dünya’da yaşanan çevre felaketleri her geçen gün artıyor ve kirlilikten en fazla denizler etkileniyor.

    Urla kıyılarında plastik temizliği

    Harekete geçen Bref “Kıyılarda Temizlik Dalgası” adıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) işbirliğinde ülke genelinde eş zamanlı kıyı temizliği yapıldı. İzmir’de de Urla Çeşmealtı Plajı’nda buluşan Henkel çalışanları ve TÜDAV gönüllüleri; plastik, kağıt, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları topladı. Atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

    Denizde çözünen plastik atıklardaki kimyasallar, besin zinciri yoluyla insanlara geçiyor. Ayrıca besin diye plastikleri yutan deniz canlıları ölüyor.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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