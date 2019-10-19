Urla kıyılarında plastik temizliği

Harekete geçen Bref “Kıyılarda Temizlik Dalgası” adıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) işbirliğinde ülke genelinde eş zamanlı kıyı temizliği yapıldı. İzmir’de de Urla Çeşmealtı Plajı’nda buluşan Henkel çalışanları ve TÜDAV gönüllüleri; plastik, kağıt, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları topladı. Atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Denizde çözünen plastik atıklardaki kimyasallar, besin zinciri yoluyla insanlara geçiyor. Ayrıca besin diye plastikleri yutan deniz canlıları ölüyor.