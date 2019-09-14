BİST103.0720,61EURO6,320,78 USD5,690,60ALTIN272,25-0,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeUrla, kurtuluşunu kutladı
    14.09.2019 - 03:10 |

    Urla, kurtuluşunu kutladı

    Urla’nın 97’nci kurtuluş kutlamaları kortej yürüyüşünden, defile ve konserlere kadar çeşitli etkinliklere sahne oldu. Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye çıkan Anadolu Ateşi, dans gösterisiyle coşturdu.

    Urla, kurtuluşunu kutladı

    Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gecede Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da Zeybek oynadı. Başkan Oğuz, “Bu gece hem Urlamızın kurtuluşunun hem de böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün ilçemizde özgürce yaşıyorsak 97 yıl önce bize bu olanağı sağlayan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Urla’nın kurtuluşu için canını ortaya koyan 173’üncü Alay Komutanı Yarbay Kâzım Bey’e, Yüzbaşı Kemal’e, Onbaşı Baki’ye, Çolak İbrahim’e, Sabri Yılmaz’a ve daha ismini bilmediğimiz kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

    Urla’da olmaktan mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de, “Birbirimizle birlik olduğumuz ve el ele verdiğimiz sürece hiç bir güç ülkemize, kentimize, ilçemize zarar veremez” diye konuştu.

     

    Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
    daha fazla video için
    Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ve belli oldu! 2500 kişi alınacak

    Ve belli oldu! 2500 kişi alınacak

    Çok feci kaza! Ayak bileği koptu

    Çok feci kaza! Ayak bileği koptu

    Muğla'da yangın! Söndürme çalışmaları sürüyor

    Muğla'da yangın! Söndürme çalışmaları sürüyor

    Tüm Türkiye'de aranıyordu, 170 bin kişiyi dolandırdı! Bu kez fena yakalandı

    Tüm Türkiye'de aranıyordu, 170 bin kişiyi dolandırdı! Bu kez fena yakalandı

    Sıradaki Haber