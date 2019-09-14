Urla, kurtuluşunu kutladı

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gecede Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da Zeybek oynadı. Başkan Oğuz, “Bu gece hem Urlamızın kurtuluşunun hem de böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün ilçemizde özgürce yaşıyorsak 97 yıl önce bize bu olanağı sağlayan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Urla’nın kurtuluşu için canını ortaya koyan 173’üncü Alay Komutanı Yarbay Kâzım Bey’e, Yüzbaşı Kemal’e, Onbaşı Baki’ye, Çolak İbrahim’e, Sabri Yılmaz’a ve daha ismini bilmediğimiz kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Urla’da olmaktan mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de, “Birbirimizle birlik olduğumuz ve el ele verdiğimiz sürece hiç bir güç ülkemize, kentimize, ilçemize zarar veremez” diye konuştu.