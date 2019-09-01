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    HaberlerEgeUrla sokaklarında gönüllü temizlik
    01.09.2019 - 07:50

    Urla sokaklarında gönüllü temizlik

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Çiçek gibi İzmir” projesi kapsamında Urla’da bir araya gelen çevre dostları, sokak temizliği yaptı.

    Urla sokaklarında gönüllü temizlik

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Çiçek gibi İzmir” projesi kapsamında Urla’da bir araya gelen çevre dostları, sokak temizliği yaptı. Özel İlgi ve İhtisas İzmir Kültürpark Lions Kulübü Başkanı Güler Aslan’nın başlattığı aktiviteye Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da katıldı. Şarkıcı Pınar Aylin de Çeşme’den gelip destek verdi. Buca Lions, Teos Lions, Urla 2000 Lions, Kahramanlar Lions ve İmbat Lions kulüplerinin üyeleri yolları süpürdü, çöpleri topladı. Ev ve işyerlerinin önünün temiz tutulması için Urlalılarla sohbet etti. Etkinlik, 118-R Yönetim Çevresi Devlet ve Yerel Yönetimlerle İlişkiler Koordinatörü Ülkü Karlı öncülüğünde, 1. Bölge Başkanı Esra Demirkıran’ın desteğiyle düzenlendi.
    Büyükşehir’in temzilik seferberliğiyle her cumartesi belirlenen mahallelerde gönüllüler bir araya gelip çevre temizliği yapıyor.

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