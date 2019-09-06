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    HaberlerEgeUrla’da 3 günde 2 şenlik, 1 eylem
    06.09.2019 - 02:00

    Urla’da 3 günde 2 şenlik, 1 eylem

    Urla’da 3 günde 2 şenlik, 1 eylem

    Urla Belediyesi, bu haftayı 1 eylem ve 2 şenlik ile sonlandıracak. Etkinliklerin, bugün düzenlenecek Oyuk Festivali’yle başlayacağını belirten Belediye Başkanı Burak Oğuz, “İlçemizin doğasını, denizini, yeşilini korumak adına yarın Demircili’de ‘Orkinos Çiftliklerine Hayır’ eylemi yapacağız. Son etkinliğimiz 8 Eylül’de saat 10.00’da Urla Kum Plajı Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü tesislerinde olacak. ‘Yüzme Şenliği’nde hem deniz ve kıyı temizliği yapacağız hem de denizde yüzme keyfini yaşatacağız” dedi.

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