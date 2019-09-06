Urla’da 3 günde 2 şenlik, 1 eylem

Urla Belediyesi, bu haftayı 1 eylem ve 2 şenlik ile sonlandıracak. Etkinliklerin, bugün düzenlenecek Oyuk Festivali’yle başlayacağını belirten Belediye Başkanı Burak Oğuz, “İlçemizin doğasını, denizini, yeşilini korumak adına yarın Demircili’de ‘Orkinos Çiftliklerine Hayır’ eylemi yapacağız. Son etkinliğimiz 8 Eylül’de saat 10.00’da Urla Kum Plajı Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü tesislerinde olacak. ‘Yüzme Şenliği’nde hem deniz ve kıyı temizliği yapacağız hem de denizde yüzme keyfini yaşatacağız” dedi.