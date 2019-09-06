06.09.2019 - 02:00
Urla’da 3 günde 2 şenlik, 1 eylem
Urla Belediyesi, bu haftayı 1 eylem ve 2 şenlik ile sonlandıracak. Etkinliklerin, bugün düzenlenecek Oyuk Festivali’yle başlayacağını belirten Belediye Başkanı Burak Oğuz, “İlçemizin doğasını, denizini, yeşilini korumak adına yarın Demircili’de ‘Orkinos Çiftliklerine Hayır’ eylemi yapacağız. Son etkinliğimiz 8 Eylül’de saat 10.00’da Urla Kum Plajı Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü tesislerinde olacak. ‘Yüzme Şenliği’nde hem deniz ve kıyı temizliği yapacağız hem de denizde yüzme keyfini yaşatacağız” dedi.
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.