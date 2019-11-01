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    HaberlerEgeUrla’da 96. yıl heyecanı
    01.11.2019 - 01:10 |

    Urla’da 96. yıl heyecanı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü Urla’da coşkuyla kutlandı.

    Urla’da 96. yıl heyecanı

    Gündüz stadyumda gerçekleşen kutlamalar akşam ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ ve ‘Mithat Körler’ konseriyle devam etti. 7’den 77’ye meydanı dolduran Cumhuriyet sevdalısı Urlalı, bayramlarını coşkuyla kutladı. ‘Hemşehrilerim bir kez daha Cumhuriyetine, Atasına bağlılığını gösterdi’ diyen Başkan Burak Oğuz, “Cumhuriyetimiz, yolumuzu aydınlatan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı paha biçilemez bir miras” dedi.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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