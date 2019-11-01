Urla’da 96. yıl heyecanı

Gündüz stadyumda gerçekleşen kutlamalar akşam ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ ve ‘Mithat Körler’ konseriyle devam etti. 7’den 77’ye meydanı dolduran Cumhuriyet sevdalısı Urlalı, bayramlarını coşkuyla kutladı. ‘Hemşehrilerim bir kez daha Cumhuriyetine, Atasına bağlılığını gösterdi’ diyen Başkan Burak Oğuz, “Cumhuriyetimiz, yolumuzu aydınlatan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı paha biçilemez bir miras” dedi.