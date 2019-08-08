Urla’da görkemli turnuva

Urla Belediyesi’nin, Atılgan Koleji ve Yarımada Spor Kulübü ile birlikte düzenlediği Urla 5. Streetball Turnuvası, final maçıyla son buldu. Onbaşı Ahmet Söylemez Spor Tesisi’nde gerçekleşen ve 2002-2010 doğumlu yaklaşık 150 sporcunun kayıt yaptırdığı turnuvada, üçer kişilik takımlar, 5 kategoride iki gün boyunca ter döktü. Her zaman sporcuların yanında olduklarını belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Toplam 13 spor kulübümüzde 1300’den fazla lisanslı sporcumuz bulunuyor. Urla’nın 66 bin kişi olan nüfusu dikkate alındığında her 60 kişiden 1’inin lisanslı sporcu olduğunu görüyoruz. Bu da bizler için gurur kaynağı” dedi.

Protokol sahaya indi

Turnuvanın final gecesi, Urla protokolünün yaptığı özel maç damgasını vurdu. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Kaymakamı Önder Can, İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt aynı takımda yer alırken rakip takım ise İBB Spor ve Gençlik Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, Yarımada Spor Kulübü Başkanı Alper Günkızıl ve Atılgan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Güllüyurt’tan oluştu. Maçı Başkan Oğuz’un yer aldığı takım kazandı.