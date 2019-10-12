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    HaberlerEge‘Urla’da önceliklerimiz farklı’
    12.10.2019 - 01:08 |

    ‘Urla’da önceliklerimiz farklı’

    ‘Urla’da önceliklerimiz farklı’

    Urla Belediyesi, Urla Eğitim Vakfı ve S.S. Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Başkanı Burak Oğuz, “Önceliğimiz her zaman çağdaş ve ilerici eğitim ile sağlıklı nesiller yetiştirmek, kadınlarımızın ise sosyal ve ekonomik hayatta daha çok yer almasını sağlamak oldu” diye konuştu.
    Kadın Kooperatifi ile imzalanan protokol kapsamında ilçedeki kadınların üretimlerine destek olmak, yapılan faaliyetlerde temel ihtiyaçları karşılama ve kadın emeği konusunda farkındalık çalışmaları hedefleniyor. Eğitim Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında da gençlere beceri kazandırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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