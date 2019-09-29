Urla’dan yeni işbirliği adımı

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile birlikte katıldığı Uluslararası İş Birliği Forumu’nda, Rusya’daki Başkurdistan’ın Sibay kenti Belediye Başkanı Rüstem Afzalov ile iş birliği anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma ile Urla ve Sibay, kültür, ekonomi, eğitim gibi alanlarda birlikte hareket edecek. Oğuz ve Sertel daha sonra Başkurdistan’ın yeni seçilen Başbakanı Andrey Nazarov‘u ziyaret etti. Başkan Oğuz, Nazarov’a Urla’ya özgü ürünler hediye etti.