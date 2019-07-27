Urlalı Bircan Danimarka yolunda

Danimarka’da dün başlayan ve 4 Ağustos’a kadar sürecek olan Dünya Bisiklet Oryantiring Şampiyonası’nda 23 yaşındaki Urlalı Milli Sporcu Bircan Akpınar, Türk Milli Takımı’nda yer alacak. Ülkemiz için Dünya Şampiyonası’nda ter dökecek.2018-2019 sezonu Türkiye Bisiklet Oryantiring Şampiyonası’nda kendi kategorisinde açık ara farkla rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu olan ve 8 kişinden oluşan Türkiye Milli takımına girmeye hak kazanan Akpınar, ülkemiz için Dünya Şampiyonası’nda ter dökecek. Birçok başarı ve şampiyonluğu elinde bulunduran Urlalı sporcu Bircan Akpınar, “Ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etmek benim için çok büyük bir gurur. İnşallah Danimarka’dan şampiyon olarak döneceğiz. Desteklerinden ve spora verdiği değerden dolayı Urla Belediye Başkanımız Sayın Burak Oğuz’a çok teşekkür ederim” dedi.

Bölüm birincisi oldu

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu vurgulayan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz Urla’nın bir spor kenti olduğunu söyleyerek, “Birçok farklı dalda ülkemizi temsil etmiş sporcularımız var. Milli sporcumuz Bircan Akpınar’a katılacağı dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. Urla’mıza şampiyonluk ile gelip bizleri gururlandıracağına inancım tam” diye konuştu. Öte yandan Bircan, Ege Üniversitesi Spor Bölümleri Fakültesi’ni birincilik ile bitirdi. 2014 yılında Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonu, 2015 yılında Bisikletle Oryantiring Türkiye ikincisi, 2016 yılında da tekrar Oryantiring Türkiye Şampiyonu oldu.