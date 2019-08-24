Urla’nın mis kokan kavununa festival

Urla Belediyesi’nin düzenlediği 6. Nohutalan Kavun Festivali, bugün İzmirlileri ağırlıyor. Herkesi saat 11.00’de Nohutalan’a beklediklerini belirten başkan Burak Oğuz, “En iyi kavun yarışması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konserinin de düzenleneceği festivalde, halkımız hem eğlenceye hem de kavuna doyacak.

5 ton kavun tezgâhta

Festivalimizde 1500 civarında yani 5 tona yakın kavunun satılacağına inanıyoruz. Festivalimizin her yıl daha fazla ilgi çekip büyümesi bizleri de memnun ediyor” dedi. Nohutalan kavununun kendine has kokusu ve farklı aroması olduğunu söyleyen Başkan Oğuz, etkinlik ile hem üreticinin hem de vatandaşın yüzünün güleceğini belirtti.