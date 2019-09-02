Urla’nın üzümü görücüye çıktı

Geleneksel Urla Bağ Bozumu Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Dalından yeni koparılmış üzümler ziyaretçilerle buluştu.

Urla Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Geleneksel Urla Bağ Bozumu Şenliği renkli görüntülerle başladı. Etkinlikte; ziyaretçiler, bir yıl boyunca çiftçilerin büyük bir emekle yetiştirdiği bağlardan yeni koparılmış üzümlerle buluştu.

Taptaze ürünler

Katılımcılar, üzüm ezmek için kurulan standa yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca şenlikte, Urla topraklarında yetişen meyve ve sebzeler ile kadınlar tarafından hazırlanan el emeği hediyelik ürünler de yer aldı. Şenlik kapsamında, Urla Mahsulleri Yarışması’nda dereceye girenlere plaketleri verildi.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, kaliteli ürünleri yetiştirdikleri için Urlalı üreticilere teşekkür etti, “Başka bir tarım, başka bir hayat mümkün” dedi.

Başkan Burak Oğuz da, “Bugün üzüme, incire balın, zeytine yağın, evlere mutluluğun düştüğü gün. Üreticilere verdiğimiz desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Tüm gün süren etkinlikler kapsamında, Olten Filarmonu Orkestrası sahne aldı.

Oyuk Festivali için geri sayım

İZMİR’in Urla ilçesine bağlı kırsal Barbaros Mahallesi sakinlerinin, kaybolmaya yüz tutan tarımsal, kültürel ve geleneksel değerlerini canlandırma amacıyla, dört yıl önce başlattıkları Oyuk Festivali için hazırlıklara başlandı. 6-7-8 Eylül günlerinde gerçekleştirilecek olan festivalde düzenlenecek ilgi çekici etkinlikler ve sergilerle kaybolan değerler ve gelenekler hakkında farkındalık yaratmak, tarımı canlandırmak amaçlanıyor.