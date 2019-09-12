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    HaberlerEgeUrla’yı 12 Eylül heyecanı sardı
    12.09.2019 - 07:50

    Urla’yı 12 Eylül heyecanı sardı

    Urla, kurtuluş günü olan 12 Eylül’ü coşkuyla kutlayacak.

    Urla’yı 12 Eylül heyecanı sardı

    Urla, kurtuluş günü olan 12 Eylül’ü coşkuyla kutlayacak. Sabah saatlerinde kortej yürüyüşüyle başlayacak program, Yıldıztepe Şehitliği’ndeki anma töreniyle devam edecek. Atatürk Kültür Merkezi’nde Kahraman Türk Kadınları ve Kurtuluş başlıklı defile düzenlenecek. Akşam Cumhuriyet Meydanı’nda Grup Punta konserinin ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne alacak. Anadolu Ateşi, birbirinden renkli kostümleri ve kıvrak danslarıyla Urlalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Her yıl olduğu gibi bu 12 Eylül’ü de bayram havasında kutlayacaklarını belirten Başkan Burak Oğuz, “Bizlere özgürlüğümüzü geri veren, Urlamızın bir kez daha küllerinden doğmasına vesile olan şanlı Türk Ordusu’nu minnetle anıyoruz. Tüm İzmirlileri bu sevincimize ortak olmaya Urla’ya bekliyoruz” diye konuştu.

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