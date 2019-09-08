Urla’yı korkuluklar bastı

Urla’nın Barbaros Köyü’nde kaybolmaya yüz tutan korkuluk kültürü yeniden canlandırmayı amaçlayan Barbaros Oyuk Festivali başladı. Katılımcıların hazırladıkları korkuluklarla yaptığı kortej yürüyüşünün ardından, 350 korkuluk köşe başlarına, otobüs duraklarına, elektrik direklerine ve ağaç gövdelerine asıldı.

Tarlaları korumak için dikilen korkulara yörede ‘Oyuk’ dendiğini söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Barbaros Köyü, belki de Türkiye’nin tek temalı festivaline ev sahipliği yapıyor. Festival ile yörenin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini korumayı ve turizme katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.