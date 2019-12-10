Ürün kalitesinden taviz vermiyoruz

KOSGEB’den aldığı destekle kendi işini yapmaya karar veren genç girişimci Mert Çelikdere, Karşıyaka ilçesinin Nergiz Mahallesi’nde ‘Kaburger’ adını verdiği, homme made burgerlerin üretildiği restoranını açtı. Girişimcilik serüvenini anlatan Çelikdere, Kaburger’i diğerlerinden ayıran özelliklerden bahsetti, “Ürünlerimizi, tamamen katkısız sadece baharat ve özel soslarla yerli dana etinden hazırlıyoruz. En iyi ekmeği, en lezzetli kötfeti, kaburga eti pişirme yöntemlerini uzun denemeler sonucu bulduk” diye konuştu.

Bize biraz kendinizden ve Kaburger’a giden girişimcilik serüveninizden bahseder misiniz?

1993 İzmir doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Karşıyaka ve Bornova’da tamamladım. 18 yaşına kadar profesyonel olarak Altay takımında futbol oynadım ama geçirdiğim sakatlık nedeniyle futbol hayatım sekteye uğradı. Her zaman sanatsal konulara ilgim vardı, yükseköğrenimimde de yine sanatsal bir dal olan radyo televizyon bölümünü seçtim. Bir dönem İstanbul’da çalıştım, film festivallerine katıldım, görüntü yönetmenliği yaptım ama İzmir’de yaşamanın benim için önemli olduğunu anladım. Bu nedenle İzmir’de kendi işimi yapmaya karar verdim.

Sizi gıda alanına yönelten ne oldu?

Sürekli insanlarla iç içe ve dinamik bir sektör olması ve annemin bir gıda mühendisi olarak çok özel lezzetleri yaratmak konusunda destek olabileceği, ayrıca bir dönem turizm sektöründe çalışmış olmam beni yiyecek sektörüne yöneltti. Son dönemlerde sürekli yükselen konveksiyonel üretim dışı olan homemade ürünlere yöneliş de etkili oldu.

KOSGEB desteği

Kaburger’i diğer burger restoranlarından ayıran nedir?

Kaburger lezzetlerini yaratırken aylarca; en iyi ekmeği, en lezzetli köfteyi, kaburga eti pişirme yöntemlerini ve lezzetlerini oluşturmak için çalıştık. Sayısız denemeler yaptık. Türkiye’nin en ünlü aşçılarından öneriler ve destekler aldık. Tüm bilgi, deneyim ve 20 yıllık tecrübeyi birleştirerek çok özel ürünler hazırladık. Ürünümüzün lezzeti ve kalitesi konusunda mütevazi olmayacağım. Ürünlerimizi tamamen katkısız sadece baharat ve özel soslarla yerli dana etinden hazırlıyoruz. Etlerimizi Erzurum’dan getiriyoruz ve soslarımızı en kaliteli ürünlerle hazırlıyoruz. Maliyet ve piyasa şartları ne kadar zorlarsa zorlasın ürün kalitesinden asla taviz vermiyoruz. Bir de gıda hijyeni ve güvenliği kuralları olmazsa olmazımız.

KOSGEB’in girişimcilere sağladığı ciddi destekler var. Sizin KOSGEB süreciniz nasıl ilerledi?

Kendi işimi kumaya karar verdiğim dönemlerde 27 yaşından daha genç girişimciler için bir kurs olduğunu öğrendim. Hem kursta alacağım bilgilerden faydalanmak hem de maddi anlamda destek sağlamak için kursa yazıldım, çok verimli geçti. Az sayıda katılımcı sertifika alabildi ama benim için gerçekten çok kolay oldu. Hem işletmenin kurulumu aşamasında hem de sonrasında KOSGEB’den harcamalarımı belgeleyerek destek aldım.

‘Kazan-kazan prensibi önemli’

Kaburga eti en lezzetli ancak en pahalı etlerden bir tanesi. Et fiyatlarındaki değişiklikler sizi nasıl etkiliyor?

Evet, Kaburger markamızın özel spesiyali olan ve firmamıza adını veren kaburga etli hamburger için et seçimi önemli, yağ oranı çok iyi ayarlanmalı, içine konulan soslar, pişirme tekniği ve süresi. Hepsi uzun ve çok emek gerektiren bir süreç, firesi çok yüksek bir ürün. Bu nedenle fiyatı en yüksek ürünümüz ama başarımız da yüksek. Bizden sonra tüm büyük zincir markalar bile kaburga etli hamburger yapmaya başladı. Ama bizimki çok farklı ve özel. Et fiyatları özellikle geçen yıl çok hızlı arttı ama son sekiz aydır biraz daha stabil.

Franchise veriyor musunuz? Veriyorsanız şartlarınız neler?

Evet franchise veriyoruz ama bu konuda çok temkinliyiz. Markamızı başarısız sonuçlanma ihtimali olan bir yatırıma emanet etmeyi kesinlikle istemeyiz. Bu nedenle gerçekten kazan-kazan prensibi şartlarıyla şubelik veriyoruz. Bu konuda ciddi görüşmelerimiz var. Şartlara gelince, bir isim hakkı bedeli var ama gözleri korkutmasın dediğim gibi kazan-kazan ilkesi önemli.Küçük bir oranda cirodan pay var ve en önemlisi ürün kalitesinin bozulmasını ve değişmesini önlemek için bazı temel ürünler ana merkezden sağlanacak.