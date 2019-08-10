Uşak, bayrama hazır

Uşak Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve rahat bir bayram geçirmesi için seferber oldu.

Uşak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için seferber oldu. Mezarlık Müdürlüğü ekipleri, kabir ziyaretleri için kentteki tüm mezarlıkların bakım ve temizliğini gerçekleştirdi. Bunun yanısıra Zabıta Müdürlüğü ekipleri, günler öncesinden başladığı denetimlerini bayramın yaklaşmasıyla artırdı. Satışa sunulan kurbanlıkların sağlık kontrolleri yapıldı. Kentteki yeşil alanlar, çocuk parkları, mesire alanları bayrama hazır hale getirildi.

Kentteki trafik sıkışıklığının önüne geçmek ve yığılmaları önlemek için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, bayram boyunca çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Bir yandan bozulan ve bakım gerektiren yol ve kaldırımlar düzeltilirken diğer bir yandan da kent sokak sokak tazyikli suyla temizlendi. Tüm önlemlerin alındığını belirten Başkan Mehmet Çakın, “Ekiplerimiz gece gündüz demeden şehri bayrama hazır hale getirdi” dedi.