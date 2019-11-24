24.11.2019 - 02:55 |
Uşak Belediyesi’nde personele eğitim
Uşak Belediyesi tarafından hizmette kalite artışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kurum personellerine çeşitli eğitimler verildi.
541 personele Kamu Etik Kurulu Uzmanı Kenan Topçu tarafından kamuda etik davranış ilkeleri anlatıldı. Trafik kazalarını ve kaza sonrası kayıpları azaltmak amacıyla da belediyede şoför olarak hizmet veren 200 personele, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nden Zeynel Kayşeker tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.
Başkan Mehmet Çakın, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.