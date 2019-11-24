Uşak Belediyesi’nde personele eğitim

541 personele Kamu Etik Kurulu Uzmanı Kenan Topçu tarafından kamuda etik davranış ilkeleri anlatıldı. Trafik kazalarını ve kaza sonrası kayıpları azaltmak amacıyla da belediyede şoför olarak hizmet veren 200 personele, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nden Zeynel Kayşeker tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.

Başkan Mehmet Çakın, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.