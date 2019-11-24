BİST106.588-0,20EURO6,30-0,12USD5,710,27ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Uşak Belediyesi’nde personele eğitim
    24.11.2019 - 02:55 |

    Uşak Belediyesi’nde personele eğitim

    Uşak Belediyesi tarafından hizmette kalite artışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kurum personellerine çeşitli eğitimler verildi.

    Uşak Belediyesi’nde personele eğitim

    541 personele Kamu Etik Kurulu Uzmanı Kenan Topçu tarafından kamuda etik davranış ilkeleri anlatıldı. Trafik kazalarını ve kaza sonrası kayıpları azaltmak amacıyla da belediyede şoför olarak hizmet veren 200 personele, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nden Zeynel Kayşeker tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.
    Başkan Mehmet Çakın, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
    daha fazla video için
    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de yol çökesi: 3 kiş hafif yaralandı

    İzmir'de yol çökesi: 3 kiş hafif yaralandı

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Van beşik gibi sallanıyor

    Van beşik gibi sallanıyor

    Sıradaki Haber