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    Haberler EgeUşak, bir ileri bir geri
    11.09.2019 - 00:24

    Uşak, bir ileri bir geri

    Fatih Tanfer: Uşakspor, ilk hafta evindeki galibiyet sonrası geçen haftaki 90+3 köşemizde de belirttiğimiz gibi ligin gerçekten güçlü takımlarından biri olan ve en önemlisi Süper Lig takımlarından büyük destek alan Ergene Velimeşespor’a 2-1 mağlup oldu. Bu hafta rakip futbolun güçlü şehri Sakaryaspor. Puan ve puanlarla dönme şansı yüksek olduğuna inanıyorum. Başarı için deplasmanlardanda puan getirmenin şart olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

    Uşak, bir ileri bir geri

    Bülent Buda: Futbolda rakip sahada iki farklı geriye düştükten sonra puan yada puanlara ulaşmak bayağı zordur. Sonuca baktığımızda oyundan kopmadığını, farkı 1’e indirdiğini, yenilgiden çıkma isteğini tahmin edebiliyoruz. Rakibi iki maç 6 puanlık başlangıcıyla zor yutulabilir lokma olmadığını, tersine sert yarışmacı bir takım olduğunu gösteriyor. Uşakspor yenilgiyi unutarak vazgeçmeden istekle başarıya odaklı yolculuğunu sürdürmelidir.

    Mehmet Demirtaş: Uşakspor, sezona güzel ve etkili transferlerle girdi. Nokta isimler alınırken bütçe de hesap edildi. İlk haftaya da evlerinde aldıkları ve seyircilerini rahat ettirdikleri galibiyetle başladılar. Deplasmanda kaybetmeleri üzücü olsa da rakiplerinin ne denli güçlü bir isim olduğu ve desteklendiği unutulmamalı. Uşak bu yenilgiyi geride bırakarak önüne bakmalı.

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