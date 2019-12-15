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    HaberlerEge Haberleri Uşak deplasmanda Bodrum’a konuk
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    15.12.2019 - 00:01 |

    Uşak deplasmanda Bodrum’a konuk

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Uşakspor bugün karşı karşıya gelecek.

    Uşak deplasmanda Bodrum’a konuk

     Bodrum İlçe Stadı’nda Yakup Özhan’ın yöneteceği maç saat 13.30’da başlayacak. Bodrumspor’da kart cezalısı Ozan Sol müsabakada forma giyemeyecek. Uşakspor’da ise eksik bulunmazken, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir takımıyla ilk maçına çıkacak.

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