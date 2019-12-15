15.12.2019 - 00:01 |
Uşak deplasmanda Bodrum’a konuk
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Uşakspor bugün karşı karşıya gelecek.
Bodrum İlçe Stadı’nda Yakup Özhan’ın yöneteceği maç saat 13.30’da başlayacak. Bodrumspor’da kart cezalısı Ozan Sol müsabakada forma giyemeyecek. Uşakspor’da ise eksik bulunmazken, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir takımıyla ilk maçına çıkacak.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.