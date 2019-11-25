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    HaberlerEge HaberleriUşak evde yok
    25.11.2019 - 07:50 |

    Uşak evde yok

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Uşakspor, evinde Bandırmaspor’a 3-1 yenildi.

    Uşak evde yok

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Uşakspor, evinde Bandırmaspor’a 3-1 yenildi. Son 6 haftadır kazanamayan Aşigolar, kazanamama serisini sürdürdü. 12 puanla düşme hattının 2 basamak üstünde yer alan kırmızı siyahlılar, taraftarının da boynunu eğdi. 31. dakikada 1-0 geriye düşen Uşakspor 54. dakikada Kadir Arı’nın golüyle yanıt verse de sahada üstünlüğü sağlayamadı. 58. ve 71. dakikada yediği gollerle evinde 3-1’lik skora boyun eğdi. l Milliyet

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