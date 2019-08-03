‘Uşak kültür ve sanatla anılacak’

TRT sanatçıları İsmail Özkan, Mine Geçili ile Zekai Tunca, birbirinden güzel sanat müziği eserlerini Uşaklılar için seslendirdi. Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki programı ilgiyle izledi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kendisini ziyaret eden sanatçılara Uşak’ın lezzetleri tarhana ve helva hediye etti.

‘Özellikleri olan kentiz’

Geceye ilgi gösteren Uşaklılara teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak’ın Âşıklar Diyarı olduğunu vurguladı, “Uşak; antik kentleri, tarihi müzeleri, saraylarda baş tacı olan Uşak halısı ve Eşme kilimlerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de öne çıkacağını söyledi.