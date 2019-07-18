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    HaberlerEgeUşak’ta kadroya 9 isim birden
    18.07.2019 - 07:50

    Uşak’ta kadroya 9 isim birden

    TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi dış transferde anlaştığı 9 futbolcuyu açıkladı.

    TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi dış transferde anlaştığı 9 futbolcuyu açıkladı. Kırmızı siyahlılar, Noyan Öz, İbrahim Şirin, Ali Say ve Selim Dilli, Ömer Akyörük, İsmail Oykun ve Miran Avcı, Berkay Özer ve Emre Demir’le sözleşme imzaladı. Uşakspor, teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez’i getirmişti.

      Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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      Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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