Uşak’ta kadroya 9 isim birden

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi dış transferde anlaştığı 9 futbolcuyu açıkladı. Kırmızı siyahlılar, Noyan Öz, İbrahim Şirin, Ali Say ve Selim Dilli, Ömer Akyörük, İsmail Oykun ve Miran Avcı, Berkay Özer ve Emre Demir’le sözleşme imzaladı. Uşakspor, teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez’i getirmişti.

