18.11.2019 - 01:20 |
Uşak, tek golle boyun eğdi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4 maçtır galip gelemeyen Uşakspor, şeytanın bacağını Kırşehir Belediyespor deplasmanında da kıramadı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada 83. dakikada yediği golü telafi edemeyen Aşigolar, deplasmandan eli boş ayrıldı. Taraftarının yüzünü bu hafta da güldüremeyen Uşakspor puanını 11’de tuttu.
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.