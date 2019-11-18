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    HaberlerEge HaberleriUşak, tek golle boyun eğdi
    18.11.2019 - 01:20 |

    Uşak, tek golle boyun eğdi

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4 maçtır galip gelemeyen Uşakspor, şeytanın bacağını Kırşehir Belediyespor deplasmanında da kıramadı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada 83. dakikada yediği golü telafi edemeyen Aşigolar, deplasmandan eli boş ayrıldı. Taraftarının yüzünü bu hafta da güldüremeyen Uşakspor puanını 11’de tuttu.

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