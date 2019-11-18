Uşak, tek golle boyun eğdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4 maçtır galip gelemeyen Uşakspor, şeytanın bacağını Kırşehir Belediyespor deplasmanında da kıramadı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada 83. dakikada yediği golü telafi edemeyen Aşigolar, deplasmandan eli boş ayrıldı. Taraftarının yüzünü bu hafta da güldüremeyen Uşakspor puanını 11’de tuttu.