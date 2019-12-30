Uşak’ın sosyo-ekonomik kalkınmasında etkin rol oynayacak çalışmalara hız verdiklerini belirten Savaş, şöyle konuştu:

“Göreve geldiğim ilk andan itibaren, deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olarak ilgili çalışmalara hız verdik. Proje bütçesini 10 milyon liradan, 50 milyon liraya çıkardık. Deri, tekstil ve seramik alanında yapılacak çalışmaların yol haritasını belirlemek için Uşaklı sanayicilerle bir dizi toplantı ve çalıştay gerçekleştirdik. Türkiye’de bir ilk olan Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Merkezi’ni kurduk.”

Haziran’da bitecek

Uşak Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliği ile kurulan Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Savaş, Uşak Organize ve Sanayi Bölgesi (UOSB) içinde Uşak Tekno-Park binasının yapıldığını ve haziran ayında biteceğini belirtti.