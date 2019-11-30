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    HaberlerEge Haberleri Uşak Üniversitesi Sezgin’i yaşatıyor
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    30.11.2019 - 03:36 |

    Uşak Üniversitesi Sezgin’i yaşatıyor

    Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Birliği’nin, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlediği ‘Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Öğrenci Sempozyumu’ başladı.

    Uşak Üniversitesi Sezgin’i yaşatıyor

    Programda, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altınay’ın moderatörlüğünde, panelistler yazar-yönetmen Ramazan Bakkal ile yazar Hüseyin Özhazar, Sezgin’in hayatını, Türk-İslam bilimine kattığı değerleri anlattı. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Fuat Hoca’yı okuyun, okutun. Hayatınıza çokça farklılıklar kattığını anlayacaksınız. Minnet borcumuzu, onu gençlere anlatmakla, adını önemli yerlere verip unutturmamakla ödemeye çalışıyoruz” dedi.

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