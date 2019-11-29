Uşak Üniversitesi Vestel’i konuk etti

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, ‘Vestel Beyaz Eşya Fabrikaları Akıllı Ürünler, Akıllı Fabrikalar’ adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik öncesi Vestel Beyaz Eşya Çamaşır Kurutma Makinesi AR-GE Müdürü Özgün Döşemeciler ile Vestel ekibi, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı ziyaret etti. Rektör Savaş, Vestel ekibini Uşak Üniversitesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, konukların yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.