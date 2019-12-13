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    HaberlerEge Haberleri Uşak Üniversitesi’nden Kahraman’a fahri doktora
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    13.12.2019 - 00:06 |

    Uşak Üniversitesi’nden Kahraman’a fahri doktora

    Uşak Üniversitesi’nden Kahraman’a fahri doktora

    TBMM’nin 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman’a Uşak Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Kahraman, tören öncesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı ziyaret ederek Şeref Defteri’ni imzaladı.

    ‘Gençlere örneksiniz’

    Üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Uşak Vali     Yardımcısı Adem Uslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

    Rektör Prof. Dr. Savaş, İsmail Kahraman’ın hayat mücadelesinin gençliğe milli şuur aşılamada örnek olduğunu belirtti, “15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis Başkanı olarak bulunmanızdan dolayı çok şanslıyız. O gece, ‘Kaptanlar gemileri terk etmez, ben fare değilim’ diyerek Meclis’e gittiniz. Bu milletin gönlünde taht kurdunuz” dedi.

    İsmail Kahraman, Uşak Üniversitesi Senatosu üyelerine teşekkür etti.

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