BİST103.781-1EURO6,340,03USD5,750,07ALTIN271,850,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriUşak Üniversitesi’nden önemli işbirliği
    15.11.2019 - 02:10 |

    Uşak Üniversitesi’nden önemli işbirliği

    Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’nin önde gelen deri giyim firması Deri Company ile işbirliği protokolü imzalandı.

    Uşak Üniversitesi’nden önemli işbirliği

    İmza törenine, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Deri Company firma sahibi Ömer Cüce, DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Pamuk ile Dr. Öğretim Üyesi Şengül Erol katıldı.

    DTS logosu kullanılacak

    Deri mont, çanta, cüzdan ve kemer ürünlerinin tasarımları konusunda işbirliği içinde olacaklarını belirten Prof. Dr. Savaş, “Deri Company ile yapılacak işbirliği ile DTS Merkezimizin deri tasarımları popüler online satış platformlarında yerini alacak. Firmamızla beraber veya DTS Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen tasarımların teşhirinde ‘Uşak Üniversitesi DTS logosu’ kullanılacak. Güç birliği yaptığımız kurumların ve kuruluşların sayısını her geçen gün artırıyoruz. Her zaman dile getirdiğim gibi, tasarım konusunda Türkiye’nin ve dünyanın sayılı tasarım merkezleri arasına gireceğiz” dedi. Ömer Cüce de, ürünlerin dünyanın dört bir yanında alıcı bulacağını söyledi.

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Sıradaki Haber