Uşak Üniversitesi’nden önemli işbirliği

İmza törenine, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Deri Company firma sahibi Ömer Cüce, DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Pamuk ile Dr. Öğretim Üyesi Şengül Erol katıldı.



DTS logosu kullanılacak



Deri mont, çanta, cüzdan ve kemer ürünlerinin tasarımları konusunda işbirliği içinde olacaklarını belirten Prof. Dr. Savaş, “Deri Company ile yapılacak işbirliği ile DTS Merkezimizin deri tasarımları popüler online satış platformlarında yerini alacak. Firmamızla beraber veya DTS Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen tasarımların teşhirinde ‘Uşak Üniversitesi DTS logosu’ kullanılacak. Güç birliği yaptığımız kurumların ve kuruluşların sayısını her geçen gün artırıyoruz. Her zaman dile getirdiğim gibi, tasarım konusunda Türkiye’nin ve dünyanın sayılı tasarım merkezleri arasına gireceğiz” dedi. Ömer Cüce de, ürünlerin dünyanın dört bir yanında alıcı bulacağını söyledi.