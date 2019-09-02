Uşak, zaferi kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Uşak’ta gece konserleriyle devam etti. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Uşaklılara unutulmaz anlar yaşattı. Kahramanlık ve kurtuluş temalı eserlerin yanı sıra, Anadolu, Kerkük, Musul, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Kırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çuvaşistan, Başkortistan, Tuva, Hakasya, Saha, Yakutistan, Gagauzya, Doğu Türkistan-Uygur, Karaçay-Balkar, Karaçay-Kumuk, İran-Kaşkay, Rumeli ve Balkanlar’ın geleneksel müzik ve dansları sergilendi.

Coşkulu kalabalık

Kurtuluş Savaşı’nda Uşak’ın önemli görevler üstlendiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Çakın konuşmasında hemşehrilerine seslendi, “Bugün çok gururluyuz. Coşkulu katılımınız için teşekkürler” dedi.